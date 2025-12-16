Ученики Ново-Ольховской школы посетили ферму Элинар в Наро-Фоминском округе 15 декабря

Ученики Ново-Ольховской школы 15 декабря побывали на экскурсии в животноводческом комплексе «Элинар» в Наро-Фоминском округе, где познакомились с современными технологиями сельского хозяйства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Директор комплекса Георгий Перекашкин провел для школьников экскурсию и рассказал о работе предприятия. В стойлах содержатся коровы черно-пестрой породы — всего 789 животных, из которых 300 дойные. За 11 месяцев этого года на комплексе произведено 2408 тонн молока, а средний надой на одну фуражную корову составляет 22 кг в сутки.

Перекашкин отметил, что таких результатов удалось достичь благодаря научному подходу и сбалансированному питанию животных. Особое внимание школьников привлекла автоматизированная система раздачи кормов, которая работает без участия человека.

Экскурсия позволила ребятам по-новому взглянуть на сельское хозяйство и узнать о современных технологиях в животноводстве. Подобные мероприятия на ферме проводят регулярно.

