Ученики класса ФСО из Домодедово поклялись в верности Родине на Соборной площади Кремля

На Соборной площади Московского Кремля прошла торжественная церемония приведения к клятве учащихся кадетских и юнармейских классов Федеральной службы охраны Российской Федерации. В числе 280 юных патриотов в верности Родине поклялись и ученики кадетского класса Ильинской школы Домодедовского городского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие стало знаковым для тех, кто решил связать свою жизнь со служением Отечеству и продолжением славных традиций предков. С приветственным словом к участникам церемонии обратился статс-секретарь — заместитель директора ФСО России, генерал-полковник Виктор Шлёмин:

«Дорогие ребята, сейчас вы произнесете слова клятвы, символизирующие связь времён и поколений, преемственность традиций, преданность Родине и её культурным ценностям, которыми мы так гордимся. Помните: вы являетесь наследниками героев, потомками победителей».

Юнармейцы и кадеты привезли с собой портреты прадедов, участников Великой Отечественной войны, выражая тем самым уважение к памяти героев.

«Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь быть патриотом, достойным гражданином России», — прозвучало на Соборной площади из уст учеников, в том числе кадетского класса Ильинской школы.

Особую гордость за своих воспитанников выразили педагоги и офицеры-воспитатели.

Разделить важное событие с ребятами приехала и глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

«Сегодня невероятно памятный и важный день для каждого из вас. Вы дали торжественную клятву. С этого момента вы стали частью большого сообщества кадетов ФСО. Быть кадетом — это большая ответственность. Несите своё звание с честью, будьте примером для других», — сказала она.

После завершения официальной части глава округа сфотографировалась с кадетами на память, чтобы сохранить этот день в истории школы и каждого участника церемонии.