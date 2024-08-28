Ученики и педагоги Домодедово собрали гуманитарную помощь для курян

Ученики и педагоги образовательных учреждений Домодедово присоединились к сбору гуманитарной помощи «Доброе дело. Нашим школьникам» для жителей Курской области, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Сбор гуманитарной помощи жителям приграничных районов Курской и Белгородской областей, а также новых субъектов Российской Федерации проходил на базе Дома Юнармии детского морского центра «Альбатрос».

Ребята и учителя объединили усилия с неравнодушными жителями городского округа, чтобы собрать всё необходимое для наших школьников. Они принесли вещи первой необходимости и канцелярские товары, которые будут нужны в новом учебном году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.