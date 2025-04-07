Ученик серпуховской школы одержал победу на Всероссийской олимпиаде школьников
Фото - © СОШ №18 Городского округа Серпухов
Ученик 9 «Б» класса школы № 18 Серпухова Александр Киселев стал абсолютным победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по итальянскому языку. Юноша набрал максимальные 100 баллов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Несмотря на лингвистический профиль и высокие успехи в изучении языков, Александр также блестяще владеет английским, наш серпухович планирует связать свое будущее с IT-сферой и идет на «красный» аттестат.
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по итальянскому языку проходил в городе Москва на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный лингвистический университет».
«Гордимся его достижениями и желаем новых успехов», — сказал временно исполняющий полномочия главы Городского округа Серпухов Алексей Шимко.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».
«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.