Ученик серпуховской школы одержал победу на Всероссийской олимпиаде школьников

Несмотря на лингвистический профиль и высокие успехи в изучении языков, Александр также блестяще владеет английским, наш серпухович планирует связать свое будущее с IT-сферой и идет на «красный» аттестат.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по итальянскому языку проходил в городе Москва на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный лингвистический университет».

«Гордимся его достижениями и желаем новых успехов», — сказал временно исполняющий полномочия главы Городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.