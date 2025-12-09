Арсений гордится своим отцом. Он стал участником регионального конкурса «Школьная библиотека в контексте патриотического воспитания». Раменская школа № 8 заняла 2-е место в номинации «Лучшая акция в области патриотического воспитания». Так искренне, с любовью школьник читает свое произведение, что не остается никаких сомнений, что сын — достойное продолжение своего отца.

Матушка Россия — лучшая страна,

Нет в мире лучше, чем страна моя.

Красота природы завораживает дух,

Нет на всей планете мест таких вокруг.

Родина могуча, Родина сильна,

Нет в мире лучше, чем страна моя.

Мы все воедино, мы все заодно,

Матушка Россия, сердце ты мое!

«Каждая строчка вызывает замирание в сердце, на глаза наворачиваются слезы от глубины чувств и эмоций, вложенных в строки», — признается мама Арсения Светлана

Она благодарит классного руководителя Христину Веневцеву и куратора участия в конкурсе библиотекаря Елену Андрианову за поддержку.

Вместе с Сергеем Скуртул из 9 «А» класса школы № 8 Арсения пригласили на выступление в Корпоративный университет развития образования, где пройдет награждение победителей регионального конкурса.

В номинации «Лучший библиотечный урок по патриотической тематике» 1-го места в конкурсе удостоилась Заворовская школа, 2-е место заняла Ломоносовская школа-пансион.

В дополнительной номинации «Выбор издательства „Рипол Классик“ призерами стали Раменский дом учителя — 1-е место (коллективная работа) и Раменская школа № 21, которая завоевала 3-е место.

Региональный конкурс «Школьная библиотека в контексте патриотического воспитания» направлен на укрепление института семьи, на приобщение обучающихся к чтению произведений о семье, семейных ценностях, героях и защитниках Отечества.

Церемония награждения победителей состоится 9 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.