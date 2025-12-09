Ученик из Раменского написал стихотворение, посвященное своему отцу — погибшему участнику СВО
Фото - © Раменский медиацентр
Арсений Сладков — ученик 4 «Д» класса Раменской школы № 8. Арсений написал стихотворение «Матушка Россия», которое посвятил своему отцу — погибшему участнику специальной военной операции Роману Сладкову, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Арсений гордится своим отцом. Он стал участником регионального конкурса «Школьная библиотека в контексте патриотического воспитания». Раменская школа № 8 заняла 2-е место в номинации «Лучшая акция в области патриотического воспитания». Так искренне, с любовью школьник читает свое произведение, что не остается никаких сомнений, что сын — достойное продолжение своего отца.
Матушка Россия — лучшая страна,
Нет в мире лучше, чем страна моя.
Красота природы завораживает дух,
Нет на всей планете мест таких вокруг.
Родина могуча, Родина сильна,
Нет в мире лучше, чем страна моя.
Мы все воедино, мы все заодно,
Матушка Россия, сердце ты мое!
«Каждая строчка вызывает замирание в сердце, на глаза наворачиваются слезы от глубины чувств и эмоций, вложенных в строки», — признается мама Арсения Светлана
Она благодарит классного руководителя Христину Веневцеву и куратора участия в конкурсе библиотекаря Елену Андрианову за поддержку.
Вместе с Сергеем Скуртул из 9 «А» класса школы № 8 Арсения пригласили на выступление в Корпоративный университет развития образования, где пройдет награждение победителей регионального конкурса.
В номинации «Лучший библиотечный урок по патриотической тематике» 1-го места в конкурсе удостоилась Заворовская школа, 2-е место заняла Ломоносовская школа-пансион.
В дополнительной номинации «Выбор издательства „Рипол Классик“ призерами стали Раменский дом учителя — 1-е место (коллективная работа) и Раменская школа № 21, которая завоевала 3-е место.
Региональный конкурс «Школьная библиотека в контексте патриотического воспитания» направлен на укрепление института семьи, на приобщение обучающихся к чтению произведений о семье, семейных ценностях, героях и защитниках Отечества.
Церемония награждения победителей состоится 9 декабря.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.
«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.