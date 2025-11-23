Ученик из Истры стал одним из лучших с проектом бионического протеза

Его разработка, признанная одной из десяти лучших среди 160 представленных работ, сочетает функциональность и инновационность: все детали протеза созданы на 3D-принтере, а управление осуществляется через специальную перчатку с датчиками сгибания, которая передает сигналы на компактный микроконтролтер.

Устройство уже продемонстрировало высокую точность и надежность в испытаниях. Юный изобретатель, владеющий тремя языками программирования, не планирует останавливаться на достигнутом и работает над усовершенствованием системы, а в перспективе мечтает создать технологию управления протезом с помощью сигналов мозга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%. В этом году было подано 126,5 тысяч заявлений — это на 50 тысяч больше, чем в 2022 году.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.