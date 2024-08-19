Ученик из Домодедова будет обучаться в образовательном центре «Сириус»

Илья Жирнов, ученик Домодедовской школы № 8, стал призером всероссийского конкурса научно-технологических проектов для старшеклассников «Большие вызовы». Проект ориентирован на ребят, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. По итогам конкурса, Илья получил возможность попасть в «Сириус», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Программа «Большие вызовы» — это один из флагманов среди научно-технологических проектов России. Школьники под руководством наставников — известных ученых, представителей крупнейших российских компаний и научных институтов — работают над реальными проектами.

«Сириус» был создан в 2015 году образовательным фондом «Талант и успех» по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина на базе Олимпийского парка. Цель центра — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественных наук и технического творчества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.