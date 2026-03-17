Учения с имитацией ядерного удара прошли во Франции

В маневрах под названием «Покер» было задействовано порядка 40 самолетов Rafale, AWACS, Mirage 2000 и A330 MRTT. Часть авиации взяла курс к Средиземному морю через Атлантическое побережье, а затем направилась в центр Франции для имитации пуска ядерной ракеты. В роли условного противника выступили системы ПВО и истребители.

График учений не изменился, несмотря на интенсивную мобилизацию французских ВВС для участия в других операциях, включая поддержку партнеров в Иране.

Операция «Покер» проходит 4 раза в год с октября 1964 года — с момента первого объявления боевой готовности с применением ядерного оружия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.