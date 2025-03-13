Учения по ликвидации последствий весеннего половодья прошли в Рузе

Более 250 человек приняли участие в масштабных тактико-специальных учениях по ликвидации последствий весеннего половодья, которые состоялись 13 марта в Рузском городском округе. В них было задействовано свыше 50 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Согласно сценарию учений, на территории округа уровень воды поднялся до критических отметок, в результате чего возникла угроза подтопления населенных пунктов. В ходе мероприятия были отработаны действия администрации Рузского округа по организации пунктов временного размещения и эвакуации населения.

Спасатели продемонстрировали элементы ведения воздушной разведки, провели взрывотехнические работы по устранению ледовых заторов. Они ликвидировали условный разлив нефтепродуктов и развернули в районе ЧС подвижный пункт питания.

Сотрудники муниципальных аварийно-спасательных и других служб устранили условную аварию на подстанции, провели работы по откачке воды из затопленного здания.

По замыслу учений, произошло несколько серьезных происшествий, с которыми пришлось справляться участникам учений. Например, была выявлена инфекция из-за употребления некачественной воды, угроза подтопления жилых строений и объектов соцсферы. Еще люди оказались на оторвавшейся льдине, суда столкнулись из-за нарушения техники безопасности, произошло возгорание в доме и т. д.

Кроме того, в рамках учений была организована выставка современных образцов спецтехники, состоялось выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Московской области.

Фото - © Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области Фото - © Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области Фото - © Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области Фото - © Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области

К учениям были привлечены сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, Минздрава, «Мособлгаза», Роспотребнадзора, органы управления и т. д.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

В Подмосковье также работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары – трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.