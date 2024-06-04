Учения по борьбе с террористами проведут на энергообъектах Урала

сегодня в 12:46

На Урале спецслужбы устроят учения по борьбе с террористами на объектах ТЭК

Сотрудники ФСБ проведут учения по ликвидации террористической угрозы на Среднем Урале 4 и 5 июня, сообщает «Царьград» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Силовики, а также представители власти и местного самоуправления, отработают противодействие террористам на инфраструктуре топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Тренировки спецслужб пройдут в Рефтинском и Асбестовском округах. В учениях также поучаствуют полицейские и сотрудники экстренных служб.

Местным жителям посоветовали сохранять спокойствие и не паниковать во время проведения учений. При необходимости уральцев также просят оказывать помощь сотрудникам силовых структур.