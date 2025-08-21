Учебный корпус филиала «Красногорского колледжа» отремонтируют в 2026 году

Определен подрядчик проектирования и капитального ремонта учебного корпуса филиала «Красногорского колледжа», расположенного по адресу: г. Волоколамск, ул. Шоссейная, д. 7. Контракт заключен с ООО «Струза Инжиниринг». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы проведут в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

В рамках технического задания в здании учебного корпуса планируется провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы и лестничные марши, провести полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. Также будет закуплена новая мебель и учебное оборудование.

Завершат все работы на объекте в 2026 году.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту „Образование“. Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.