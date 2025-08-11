Фото - © Администрация Реутов г. о.

сегодня в 18:10

Учебные заведения Реутова завершают подготовку к новому учебному году

В соответствии с графиком приемочных мероприятий образовательные учреждения Реутова завершают подготовку к началу учебного года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Муниципальная комиссия проверяет все школы, дошкольные отделения и учреждения дополнительного образования Реутова на соответствие требованиям безопасности, санитарного состояния и материально‑технического обеспечения.

Так, в Гимназии по адресу: ул. Некрасова, д. 15, проведена комплексная приёмка. Вниманию проверяющих были представлены медицинский кабинет, учебные классы, столовая, библиотека и прилегающая территория. Отмечен высокий уровень готовности: внутри здания отремонтированы потолки, в классах и холлах заменены плинтуса, снаружи обновлены входные группы.

Школа № 7 по адресу: ул. Советская, д. 27, также прошла «экзамен» на готовность. Комиссия последовательно проверила документацию и провела визуальный осмотр помещений, фиксируя каждую деталь.

Согласно информации и. о. директора школы Андрея Чистякова, обновлены учебные пособия, усилена материальная база, закуплены столы для начального и среднего звена, выполнен текущий ремонт, проведена уборка. Особое внимание уделено антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности и уровню материально‑технического оснащения.

По итогам проверки учреждение получило оценку «отлично», что отражено в актах приемки. Новый учебный год начнется 1 сентября; для школьников запланированы торжественные линейки и классные часы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.