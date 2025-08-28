Учебные мастерские открыли в Сергиево-Посадском центре им Мещерякова для бойцов СВО

Центр реабилитации имени А. И. Мещерякова — передовое реабилитационное учреждение Московской области для бойцов СВО и инвалидов с нарушениями слуха и зрения со всей России. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Проходя здесь комплексную реабилитацию, бойцы СВО и инвалиды получают новую профессию, занимаются спортом и развивают свои навыки. В центре доступно более 25 обучающих программ и более 12 реабилитационных направлений. За все время реабилитацию здесь прошли уже более 200 человек», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

На днях в Центре открылись две новые мастерские.

Конструкторское бюро «Валькирия» начало обучение по разработке гражданских летательных аппаратов, которые будут использоваться в охране объектов критической инфраструктуры, таких как системы ПВО, линии электропередач и других.

Кроме того, в Центре появилась мастерская «кулинарные горизонты» где, в том числе, незрячие бойцы СВО могут восстановить и расширить навыки приготовления блюд, научиться пользованию современными бытовыми приборами и техникой. Участники мастер-классов получат необходимые навыки для дальнейшего трудоустройства в заведениях общественного питания.

«Мы стремимся создать все условия для того, чтобы наши бойцы могли не только восстановить физическое и психологическое здоровье, но и адаптироваться к жизни с учетом особенностей здоровья, получив новые профессии и навыки», — отметил Андрей Кирюхин.

Записаться на курс реабилитации в центр имени А. И. Мещерякова можно, подав заявление на региональном портале государственных услуг по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.