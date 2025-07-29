Участок рядом с подмосковным ЖК «Воскресенское» подготовили к уборке древесины

На территории Ямкинского участкового лесничества Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» рядом с жилым комплексом «Воскресенское» Богородского городского округа завершены работы по подготовке лесного участка к уборке неликвидной древесины. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Общая площадь отведенного участка составляет 6,5 га.

«В августе здесь начнутся работы по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий. Неликвидная древесина будет сложена в поленницы, которые оставят на месте проведения работ для дальнейшего перегнивания», — рассказала старший участковый лесничий Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Татьяна Бекулова.

Уборка неликвидной древесины проводится в местах образования бурелома, снеголома, верховых пожаров и других повреждений при наличии неликвидной и дровяной древесины более 90% от общего запаса погибших и поврежденных деревьев.

Данные мероприятия направлены на предупреждение распространения вредных организмов в лесах, улучшение санитарного состояния лесных насаждений, снижение ущерба от воздействия неблагоприятных факторов (в том числе, воздействие огня).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.

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