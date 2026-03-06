Участницы проекта «Богородская леди» посетили завод в Богородском округе

Экскурсия на предприятие «Арнест-косметикс» прошла 5 марта для участниц социального проекта «Богородская леди» в Богородском округе. Девушки познакомились с производством косметики и современными технологиями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участницы проекта вместе с куратором Екатериной Щербаковой посетили одно из крупнейших производственных предприятий округа — «Арнест-косметикс». Для них организовали экскурсию по цехам и лабораториям, где создается продукция известных брендов.

Девушки увидели, как фасуют помаду, разрабатывают составы, тестируют новые формулы и изготавливают упаковку. Им рассказали об истории компании, развитии производства и современных технологиях, которые применяются на предприятии.

«Такие поездки не только расширяют кругозор, но и показывают, сколько таланта, труда и современных технологий стоит за привычными вещами», — отметила Екатерина Щербакова.

Проект «Богородская леди» реализует общественная палата Богородского округа при поддержке союза промышленников и предпринимателей и совета депутатов. В январе стартовал третий поток программы. Участницами могут стать жительницы округа в возрасте от 13 до 17 лет.

В течение нескольких месяцев девушки бесплатно обучаются этикету, стилю, ораторскому и актерскому мастерству, танцам и фотопозированию, а также получают консультации по профориентации и здоровому образу жизни. Финал состоится в апреле 2026 года, где одной из участниц присвоят титул «Богородская леди 2026». В этом году проект проходит под знаком Года единства народов России.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.