Участницы проекта «Мамимо время» в Шатуре освоили катание на сап-досках

Отдохнуть и освоить катание на сап-досках удалось мамам Шатуры и получателям услуг отделения социальной реабилитации для лиц старше 18 лет. Мероприятие на озере Святом прошло в рамках благотворительной акции проекта Минсоцразвития. В округе уже несколько лет мамам особенных детей дают возможность отвлечься от повседневных дел и забот. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках проекта «Мамино время» наши мамы отделения детской реабилитации совместно со своими детками пойдут в заплыв. Также в прошлом году благотворительная акция была нацелена на семьи участников специальной военной операции», — рассказала директор Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Шатурский» Ирина Тимофеева.

Многие из участников акции, кто пришел на пляж, впервые встали на сап-доску. Поймать баланс и правильно управлять сапом помогал профессиональный инструктор Даниил Тиняков.

«Мероприятие мне очень понравилось, так как у меня давно было желание покататься на сапах. Но все не хватало времени, какие-то постоянно причины. А тут центр предложил, и конечно, с детьми мы согласились пойти. Погода не подвела, и все сложилось», — поделилась впечатлениями Елена Насонова.

Инициатива под названием «Мамино время» создана с целью поддержки женщин, которые растят детей с особенностями развития. Программа предлагает широкий спектр активностей, направленных на развитие личности и помощь в адаптации в обществе.

Каждый месяц участницы проекта могут принимать участие в специально подготовленных мероприятиях. В расписании предусмотрены разнообразные форматы встреч: от психологических семинаров до творческих мастер-классов, от оздоровительных практик до развлекательных программ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.