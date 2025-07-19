Участница ВОВ из Подольска во время автопробега познакомилась с лидером «Ночных волков»

Участница Великой Отечественной войны 100-летняя Мария Михайловна Рохлина совершила марш-бросок по местам своего боевого пути из Подольска до Прохоровки. Возле музея «Третье ратное поле России» в Прохоровке участницу войны приветствовал руководитель байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Вместе с Рохлиной участники преодолели на автомобилях почти 2000 километров. Во всех деревнях и сёлах Рохлину встречали как героя. Во время войны она спасала раненых, не жалея себя, в том числе в Белгородской области.

В сентябре Рохлина планирует поездку в Волгоград, который для нее навсегда останется Сталинградом. Рохлина принимала участие в Сталинградской битве.

Поездку организовала Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России».

За проявленное мужество и героизм Рохлина награждена орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», а также орденом Отечественной войны II степени. Особенно ценной для нее является медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», которую она получила в Праге, где встретила День Победы и где позже создала семью.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.