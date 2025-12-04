Участница нацпремии пояснила, почему «Дигория» привлекает сильную молодежь

Форум отличает профессиональная организация, продуманная медийная работа и участие ведущих политтехнологов и исследователей страны. Это делает площадку притяжением для амбициозной молодежи, сообщила РИАМО участница IV Национальной премии «Дигория» Натэлла Русия.

«На этой площадке все сделано хорошо, начиная с медийной составляющей. Очень хорошее освещение в СМИ, все подготовлено заранее. Есть возможность распланировать участие, понимая, что ты поедешь и кто будет экспертом. Это притягивает сильную молодежь, которой важно тянуться в своем профиле», — сказала Русия.

Она добавила, что привлекают также действительно топовые эксперты со всей России. Это не теоретики — это лучшие политтехнологи, исследователи.

«Здесь все работает в комплексе: сильная площадка, отличная организация, качественная медийная поддержка. „Дигория“ хорошо ведет социальные сети в течение всего года, не только в преддверии форума. За ними приятно наблюдать как за экспертной средой», — резюмировала участница.

