Участница мастерской «Сенеж» из Подмосковья раскрыла главную ценность обучения

Программа «Школа тренеров команд» началась в сентябре текущего года. Участниками стали волонтеры, организаторы мероприятий, предприниматели, спортивные тренеры, бизнес-тренеры и менторы. В программу из 700 кандидатов отобрали 70 человек из 25 российских городов. Главная цель «Школы» — передать слушателям наиболее актуальные и эффективные практики создания и развития команд для достижения успеха в различных сферах: от госуправления и до малого бизнеса.

«Сильные команды становятся ключевым управленческим трендом современной России, об этом свидетельствует высокий запрос на создание эффективных сообществ. Сегодняшние стажеры, которых мы готовим в рамках „Школы тренеров команд“, завтра станут проводниками и наставниками в самых разных сферах — госуправлении и бизнесе, в общественных организациях. По сути, это интеллектуальный спецназ России, способный диагностировать состояние команд, выявлять точки роста, работать с кризисными состояниями и прописывать маршруты развития», — отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Бочаров.

В программу «Школы» входят 3 образовательных модуля, стажировки и постмодульное сопровождение. В течение 3 месяцев участники знакомились с экспертами, прошли командное и индивидуальное тестирование, десятки дистанционных вебинаров, семинаров, очных лекций и тренингов. Также они погрузились в практическую работу, позволяющую закрепить новые знания.

«Постоянное развитие, обучение в различных областях помогает мне развивать стратегическое мышление. С 2020 года я работаю в сфере наставничества, но не так систематично, как могла бы. В начале года я почувствовала внутренний запрос на развитие компетенций в сфере наставничества, групповой работы и сильных наставников. В сентябре увидела анонс Мастерской управления „Сенеж“ и в считанные часы заполнила заявку. Понимала, что, оказавшись в числе студентов, беру на себя ответственность за непрерывный личностный и профессиональный рост. Потому что человек, работающий тренером, живет только так: развивается сам, развивает других», — сказала участница «Школы тренеров команд» Ирина Тарабрина.

Она уточнила, что в любом деле важно найти своего проводника, чтобы максимально раскрыть силу места, знаний и возможностей, при работе с управленческими командами такими проводниками в развитие становятся тренеры команд.

Девушка профессионально интересуется экологией, наукой и туризмом, старается работать с разными регионами России. В таких форматах она видит возможность вести жизнь исследователя, изучая разных людей, регионы и модели мышления. Ирине с коллегами-стажерами «Школы тренеров команд» удалось поработать с командами специалистов исторических регионов.

«Можно прочитать 30 разных книг по тренерству и отлично знать теорию, но только живое общение с аудиторией дает реальный опыт. Буквально на днях мы побывали в командировке в Запорожской и Херсонской областях, где проводили тренинг на командное образование для управленцев. Приятно работать с людьми, настроенными на развитие, в хорошем смысле жадными до знаний. Стажировка, которую мы внутри тренерского круга назвали образовательной экспедицией, зарядила на новые интеллектуальные победы. С поезда сразу стартанули в уже родные стены „Сенежа“ на следующий проект», — рассказала Тарабрина.

По словам Ирины, учеба сама по себе интересна, но особенно важна возможность применения знаний на пользу развитию команд России.

«Позади два обучающих модуля со стажировками, и я уже вижу эффект от своей работы. Участники команд, с которыми работаю, делятся для себя открытием — работать с тренером эффективнее, чем без. Тренер — человек гибко адаптирующийся к процессам в команде, направляющий. Он может быть и модератором, и фасилитатором, и супервизором, и носителем знания. Тренер в работе с командами становится проводником к знаниям, смыслам, практикам. И я очень рада жить и развиваться вместе с сообществом тех, кто „служит тем, кто служит“, — поделилась Ирина.

В рамках межмодульной работы другие участники Школы прошли стажировки во множестве крупных мероприятий федерального уровня, включая финальные мероприятия конкурса для молодежи «Индекс мечтателя», VI Всероссийский форум «Дигория» и «Сенежный слет» выпускников Мастерской управления «Сенеж». Также они были тренерами на программах «Школа муниципальных команд» и ВШГУ Президентской академии. Кроме того, во время масштабного управленческого форума «Россия — время команд», прошедшем 14–15 декабря в Мастерской управления «Сенеж» они как модерировали секции и сопровождали участников со всей России, так и сами выступили в качестве управленческой команды.

Третий модуль программы планируется провести в феврале 2025 года. После этого участники подготовят аттестационную работу по разработке технологий развития навыков командного лидерства для одной из флагманских программ Мастерской управления «Сенеж». Всем выпускникам вручат удостоверения о прохождении дополнительного образования.

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