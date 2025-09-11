Участнику Великой Отечественной войны из Солнечногорска застеклили балкон

По поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова в квартире участника Великой Отечественной войны Геннадия Павловича Курникова выполнены работы по остеклению балкона. Компания ООО «Лидер-Строй» провела монтаж профилей каркаса, отливов и крыши балкона, а специалисты ООО «Софос» заменили старые окна на новые стеклопакеты и произвели герметизацию швов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик и руководитель Ассоциации ветеранов Солнечногорска Иван Цыбуля навестили ветерана, чтобы лично убедиться в качестве выполненных работ.

«Такие мероприятия стали возможны благодаря совместной работе и поддержке Администрации городского округа и Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска. Пусть эта небольшая помощь станет символом благодарности потомков за мирное небо над головой!», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Во время визита Геннадий Павлович также рассказал гостям истории своей жизни. Он прошел тяжелые испытания военного времени еще ребенком, а позже участвовал в подавлении Венгерского восстания 1956 года, рискуя собственной жизнью под обстрелами. Более 60 лет проработал во ВНИИФТРИ и сейчас он ветеран труда.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.