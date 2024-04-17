Участников проекта «Московское долголетие» пригласили на новые экскурсии

11 новых мест стали доступны для пенсионеров Москвы на автобусных экскурсиях

Крупнейший оздоровительный, образовательный и досуговый проект для жителей столицы «Московское долголетие» запустил новые экскурсии на «Добром автобусе». Теперь пожилые москвичи смогут посетить 11 новых мест, сообщает «Царьград» .

Семь новых локаций находятся непосредственно в Москве, а четыре — в Московской области. Для посещения горожанам серебряного возраста доступны выставочный зал «Атриум» в музее-заповеднике «Коломенское», Главный ботанический сад им. Цицина, Картинная галерея Ильи Глазунова и Николо-Пешношский монастырь.

По словам замглавы департамента труда и соцзащиты населения Владимира Филиппова, «Добрый автобус» — это первая программа экскурсий, появившаяся в рамках «Московского долголетия».

«Сейчас в список достопримечательностей, которые посещают активные участники проекта, входит уже 68 локаций», — отметил Филиппов.

Каждый день по программе в маленькие путешествия отправляются около 500 жителей столицы, добавил он.