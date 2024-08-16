Участники выставки «Москва промышленная. Город будущего» могут выйти в космос

На выставке «Москва промышленная. Город будущего» 18 августа для посетителей лекцию проведет российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина» Антон Шкаплеров. Также благодаря технологии виртуальной реальности гости смогут совершить выход в открытый космос, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов

Выставку «Москва промышленная. Город будущего» проводят как часть

форума-фестиваля «Москва 2030. Территория будущего». Площадку разделили по отраслевым зонам — на ракетно-космическую, микроэлектроники, фармацевтическую и машиностроения. На каждой будут представлять главные разработки высоких технологий от московских промкомпаний.

Как отметил заммэра, столица развивает все индустриальные направления в соответствии с задачей мэра города Сергея Собянина.

«В авиакосмической отрасли заняты свыше 60 столичных предприятий. Для поддержания отечественного суверенитета в данной области московские специалисты разрабатывают новые технологии и оборудование. На выставки в „Экспоцентре“ горожане и гости столицы могут поближе познакомиться с этой отраслью в соответствующей зоне экспозиции», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что, кроме этого, гости увидят интерактивную программу и посетят встречу с космонавтом-испытателем.

Антон Шкаплеров является космонавтом-испытателем, осуществившим детскую мечту и сменившим профессию в 30 лет. На его счету 4 полета к МКС и также 3 выхода в открытый космос.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолия Гарбузова, на лекции «КОСМОС: куда приводят мечты?» слушателям расскажут о подготовке к полетам и сложностях, которые встают перед космонавтами

«Спикер поделится собственной историей о том, как важно постоянно учиться, и что делать, чтобы мечта сбылась. Гостям будет предоставлен уникальный шанс с помощью VR-технологии почувствовать себя космонавтами — побывать на орбите и посмотреть на Землю со стороны», — пояснил Гарбузов.

Лекцию проведут в лектории Павильона 1 в 13:00. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.