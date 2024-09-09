Участники СВО, выдвинутые «Единой Россией», победили на выборах в Подмосковье

8 участников СВО, выдвинутых «Единой Россией», одержали победу на муниципальных выборах в Подмосковье. Об этом заявил секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов по итогам проведения Единого дня голосования.

С 6 по 8 сентября в Подмосковье проходили выборы депутатов ОМСУ в 25 городских округах, а также дополнительные выборы в Пушкинском, Наро-Фоминском и Подольске

Игорь Брынцалов отметил, что Московское областное отделение сопровождалона всех этапах кампании каждого участника специальной военной операции, который принял для себя решение попробовать свои силы в политике.

«Областное отделение и местные исполкомы оказывали нашим кандидатам-участникам СВО всю необходимую технологическую и методологическую помощь по всем вопросам. 8 кандидатов одержали победу на выборах в муниципальные Советы депутатов. Уверен, что наши Герои, доказавшие делом свою любовь к Родине, будут достойно представлять интересы избирателей», — заявил Брынцалов.

Среди победителей Денис Козлов из Жуковского, Сергей Сычев из Каширы, Дмитрий Белитский из Ленинского, Иван Евдокимов и Илья Никонов из Сергиево-Посадского, Михаил Каталин из Солнечногорска, Дмитрий Васин из Щелково и Сергей Пешкин из Краснознаменска.

«Ребята, вы истинные патриоты своего Отечества. Ваша стойкость, мужество и упорство помогут вам в служении людям. Поздравляю с победой на выборах.», — подчеркнул секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.