Участники СВО сыграли свадьбу в Волоколамском ЗАГСе

В Волоколамском ЗАГСе состоялась церемония бракосочетания для участников специальной военной операции — Ульяны и Юрия, сообщили в пресс-службе округа.

Ульяна, жительница Волоколамского округа, отправилась на СВО добровольцем. Она работала фельдшером в Волоколамской больнице. Увидев по телевизору объявление о наборе девушек-медиков для участия в спецоперации, поняла, что хочет помогать в СВО, и сразу же отправилась в военкомат.

Юрий родом из Ивановской области. Он тоже отправился на СВО добровольцем, сразу после службы в армии.

На СВО Ульяна работала в медицинском пункте в Луганске, где и познакомилась с будущем мужем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.