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Участники СВО смогут задать вопросы на личном приеме граждан в Подмосковье

12 сентября 2024 года с 8:00 до 20:00 часов в ГУФССП России по Московской области пройдет единый день личного приема граждан по вопросам, связанным с исполнительными производствами в отношении военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщает пресс-служба ведомства.

Прием состоится в здании Главного управления ФССП России по Московской области по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, а также в подразделениях Главного управления, адреса подразделений можно узнать на официальном сайте во вкладке «Контакты».

В рамках личного приема должностные лица обеспечат адресное решение вопросов обратившихся граждан — военнослужащих и их родственников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.