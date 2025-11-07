Участники СВО посетили центр специальной одежды в Серпухове

В подмосковном Серпухове состоялась экскурсия в рамках программы «Промышленный туризм». Экскурсанты посетили предприятие центра специальной одежды. Гостями предприятия стали участники специальной военной операции и их семьи, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Компания с более чем 20-летним опытом работы специализируется на пошиве широкого ассортимента рабочей и корпоративной одежды, а также средств индивидуальной защиты. Защитникам и их близким подробно рассказали о деятельности компании, продемонстрировали полный цикл производства, а также обсудили потенциальные вакансии и возможности трудоустройства.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.