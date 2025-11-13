Участники СВО посетили производство «МебельВанн» в Электростали

В Электростали на предприятии «МебельВанн» состоялась экскурсия в рамках программы «Промышленный туризм». Гостями предприятия стали участники специальной военной операции, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Гости ознакомились с технологическими процессами производства мебели для ванных комнат, осмотрели цеха и современное оборудование.

Это уже третья экскурсия в городском округе — ранее ветераны знакомились с работой предприятий «Русинокс» и «Терминус». Подобные мероприятия открывают новые возможности для профессиональной реализации участников СВО.

Напомним, первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.