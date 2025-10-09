Участники СВО посетили АО «Серпуховский завод „Металлист“ с экскурсией

Защитники Отечества и их родные посетили АО «Серпуховский завод „Металлист“ в рамках проекта „Экскурсионный октябрь“. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Предприятие входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех, является членом Союза машиностроителей России, выпускает гироскопы, датчики, электродвигатели и другие устройства для гражданской, научной и военной сфер.

Завод был основан в 1943 году и с самого начала работал для фронта. В послевоенные годы продукция предприятия применялась в космической отрасли, железнодорожном транспорте и навигационных системах.

С историей «Металлиста» экскурсантов познакомили директор музея труда и славы Надежда Алексеева и сотрудник предприятия, ветеран СВО Александр Шишкин. По возвращении с передовой Герой устроился на завод и собрал экспозицию о спецоперации из собственного обмундирования и трофеев, внеся свой вклад в сохранение истории.

Организаторами экскурсии выступили Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей совместно с Серпуховским отделением «Ассоциации ветеранов СВО».

На «Металлисте», где трудятся целые династии, сегодня рады нашим защитникам. Для ветеранов СВО это возможность надежного трудоустройства и карьерного роста после возвращения к мирной жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.