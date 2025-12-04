Участники СВО получили право на бесплатное второе профобразование

сегодня в 06:02

Государственная Дума приняла закон, позволяющий военнослужащим, участвовавшим в специальной военной операции, бесплатно получить второе среднее профессиональное образование по новой профессии.

Инициатива направлена на решение проблемы переквалификации и трудоустройства бойцов после возвращения к гражданской жизни.

Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, вопрос трудоустройства и переобучения является одним из наиболее актуальных для участников СВО.

«Вопрос трудоустройства и переобучения военнослужащих после возвращения домой — один из важных. Всего с начала специальной военной операции принято 148 законов по поддержке участников СВО и их семей», — отметил он.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поручил регионам активизировать меры поддержки, отметив, что успех социальной адаптации военнослужащих во многом зависит от эффективности работы на местном уровне.

