сегодня в 15:55

Участники СВО получат бесплатную юридическую помощь в Павловском Посаде в октябре

Бесплатную юридическую помощь могут получить ветераны и участники специальной военной операции, а также члены их семей в Павлово-Посадском городском округе. Ближайшие консультации состоятся 7 и 21 октября с 10:00 до 17:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятия пройдут по адресу: г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4 (каб. 101).

В рамках федерального закона № 324-ФЗ о бесплатной юридической помощи и по поручению главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова ветераны, участники СВО и члены их семей могут получить бесплатную юридическую консультацию от юристов Государственного казенного учреждения Московской области «Госюрбюро».

Запись на прием проводится с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по телефонам: +7 (498) 602-32-32, доб. 50416; +7 (929) 540-08-68.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.