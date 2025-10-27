Участники СВО обучили школьников Солнечногорска оказанию первой помощи

Урок по тактической медицине провели в школе № 4 в Солнечногорске. Ученики 5 — 6 кадетских классов и старшеклассники узнали, как оказать первую помощь и действовать в чрезвычайных ситуациях. Личным опытом с ними поделились участники специальной военной операции. Событие было организовано ассоциацией ветеранов СВО Солнечногорска. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Артем Жаворонков и Дмитрий Ларин показали ребятам, как провести сердечно-легочную реанимацию на манекене, прием Геймлиха для устранения инородного предмета из верхних дыхательных путей, как правильно переворачивать пострадавшего для обеспечения дыхания, останавливать кровотечение с помощью турникетов и использовать носилки для транспортировки.

Подростки не только прослушали теоретический материал, но и потренировались на практике под руководством опытных инструкторов.

«В любой ситуации у людей должны быть знания, как помочь себе и близким. Это фундамент личной безопасности. Если, например, человек падает в обморок, необходимо провести контроль дыхания и кровотечения. Есть приемы, которые позволяют даже маленьким детям переворачивать грузных людей, и мы показывали, как это сделать, чтобы человек мог дышать», — рассказал член ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Дмитрий Ларин.

Участники спецоперации поделились со школьниками личным опытом.

«Общение со свидетелями происходящих сегодня глобальных событий — необходимо для правильного понимания происходящего вокруг. Это тот уникальный опыт, какой они не получат ни от педагогов, ни от товарищей. Ребята были заинтересованы, и это очень важно», — отметила заместитель руководителя ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Лина Корсак.

Как сообщила Лина Корсак, занятия по тактической медицине планируют провести и в других учебных организациях городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.