Участники СВО могут пройти обучение на базе фонда капитального ремонта Подмосковья

Фонд капитального ремонта Московской области продолжает поддерживать образовательные инициативы, открывая свои двери для слушателей кафедры регионального министерства ЖКХ Одинцовского филиала МГИМО МИД РФ. На этот раз гостями стали участники СВО, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках программы слушатели ознакомились с передовой практикой цифровизации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, работой Центра управления проектами и Автоматизированной системой управления (АСУ ФКР). Также была организована экскурсия на объекты капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области, где участники смогли увидеть современные технологии, применяемые в процессе ремонта.

По словам Вице-губернатора и министра энергетики Московской области Евгений Хромушина, участники СВО уже выполнили свой воинский долг перед Родиной и сегодня переходят в гражданское направление. Они возвращаются и будут занимать соответствующие посты на государственной муниципальной службе. Программа обучения позволяет формировать универсальных специалистов, чтобы человек был подготовлен и в водоканале, и в энергетике, и в комплексном благоустройстве комфортной среды, и в инвестициях, и в развитии социальной сферы.

«Наша задача — не только восстанавливать и модернизировать жилой фонд, но и поддерживать профессиональное развитие тех, кто возвращается к мирной жизни после службы. Обучение на базе Фонда капитального ремонта — это уникальная возможность получить знания и навыки, которые будут полезны в любой сфере ЖКХ», — добавил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.