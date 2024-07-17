Участники СВО из Севастополя получили дорогой комплекс для дронов

Севастопольцы, участвующие в спецоперации на Украине, получили дорогостоящее оборудование для разведывательных дронов. Аппарат называется «Инкубатор» и является комплексом антенн и усилителей для БПЛА-разведчиков, сообщает «Крым 24».

Используя «Инкубатор», оператор может управлять дроном из укрытия. Один из бойцов отметил, что такой комплекс сохраняет жизни опытным военнослужащим.

«Антенна выводится наружу, поднимается на мачте наверх, и оператор работает из подвала или из блиндажа и соответственно сохраняет себе этим жизнь», — рассказал собеседник издания.

Боец обратил внимание, что умелый оператор БПЛА «как цель очень дорого стоит для противника» и в охоте за ним враг не жалеет средств поражения.

«Инкубатор» для севастопольских бойцов купили представители Санкт-Петербургского и Ленинградского областного филиалов Российского союза боевых искусств.