Участники СВО из Сергиева Посада выступили на соревнованиях по мини-футболу в Казани

Студенты и участники специальной военной операции из реабилитационного центра имени А. И. Мещерякова г. Сергиев Посад, приняли участие в соревнованиях по мини-футболу для незрячих людей, которые проходили в Казани. Это событие собрало команды со всей страны и стало настоящим праздником спорта и духа единства, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Команда из Подмосковья, несмотря на сложные условия, продемонстрировала невероятную силу духа, командную работу и стремление к победе. Ребята усердно тренировались, и их усилия принесли свои плоды: команда заняла четвертое место в соревнованиях. Однако это не главное — важнее всего активная жизненная позиция, курс на здоровый образ жизни и реализация своих возможностей.

Соревнования стали не только проверкой физических навыков, но и возможностью для участников продемонстрировать свою настойчивость и волю к победе. Ребята получили массу положительных эмоций, завели новые знакомства и вдохновились на дальнейшие достижения.

В ведомстве напомнили, что семейный центр имени А. И. Мещерякова, основанный в 1962 году известными психологами и дефектологами, предоставляет социальные услуги детям-инвалидам, участникам специальной военной операции и гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Центр занимается их реабилитацией, абилитацией и предлагает образовательные услуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.