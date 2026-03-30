Участники СВО из Наро-Фоминска посетили завод в Подмосковье

Военнослужащие из Наро-Фоминска 27 марта побывали на экскурсии на заводе «Арнег» в поселке Новая Ольховка и ознакомились с производством и возможностями трудоустройства, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Во время визита участники специальной военной операции осмотрели производственные цеха предприятия, пообщались с руководством и узнали о карьерных перспективах. Представители завода рассказали о действующих вакансиях и условиях работы.

На предприятии готовы принять как опытных специалистов, так и кандидатов без опыта. Обучение для новых сотрудников организуют непосредственно на производстве.

Завод «Арнег» работает с 2004 года и выпускает холодильное оборудование для торгового ритейла. Продукцию компании поставляют более чем в 80 стран мира.

Инициативу проводить экскурсии на предприятиях для участников спецоперации в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» ранее поддержало правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность присоединиться к проекту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.