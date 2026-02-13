Участники СВО и их семьи посетили завод «Арнест Косметикс» в Богородском округе

Экскурсия для участников специальной военной операции и их семей прошла 12 января на предприятии «Арнест Косметикс» в Богородском округе в рамках проекта «Промышленный туризм Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие организовано для знакомства с ведущими предприятиями региона и содействия профессиональной ориентации граждан. Участники экскурсии увидели полный цикл производства парфюмерно-косметической продукции — от лабораторных разработок до автоматизированных линий фасовки и упаковки.

Завод «Арнест Косметикс» выпускает более 200 миллионов единиц продукции в год, включая декоративную косметику, средства личной гигиены и ухода за волосами и телом. В 2024 году на предприятии открылся центр разработок новых видов продукции, оснащенный современным оборудованием для создания инновационных рецептур.

Предприятие заинтересовано в привлечении новых сотрудников и предлагает широкий выбор вакансий. Возможность трудоустройства на стабильное производство особенно важна для ветеранов боевых действий и их семей, поскольку обеспечивает достойный доход, социальную защиту и профессиональную реализацию.

Экскурсия способствует социальной адаптации участников СВО, помогает им ориентироваться на рынке труда и выбрать гражданскую профессию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.