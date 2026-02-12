сегодня в 13:14

Участники СВО и их семьи посетили фармацевтическое предприятие в Долгопрудном

В Долгопрудном участники СВО и члены их семей приняли участие в экскурсии на фармацевтическом предприятии в рамках проекта «Промышленный туризм», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Экскурсия прошла на одном из предприятий города, специализирующемся на разработке и производстве фармацевтической продукции. Гости осмотрели лаборатории, производственные цеха и складские помещения, а также познакомились с современными технологиями и автоматизированными производственными процессами.

Особый интерес вызвали операции, выполняемые с помощью автоматизированных комплексов. Участники отметили, что такие мероприятия расширяют кругозор и помогают молодежи определиться с выбором профессии.

В Долгопрудном военнослужащие, ветераны СВО и их семьи могут обратиться за поддержкой в центр поддержки участников СВО и их семей, отделение фонда «Защитники Отечества» и ассоциацию ветеранов СВО по адресу: Московское шоссе, д. 59.

Инициатива проведения экскурсий реализуется в рамках проекта агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» при поддержке правительства Подмосковья. Предприятия региона выразили готовность участвовать в подобных мероприятиях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.