Участники СВО будут проходить бесплатную реабилитацию в новом центре Подмосковья

В Мособлдуме в целом приняли законопроект о бесплатной реабилитации участников СВО в новом центре реабилитации в Сергиевом Посаде, передает корреспондент РИАМО.

«Теперь участники СВО смогут также пройти бесплатную реабилитацию на базе Семейного центра им. А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Это единственный в России Центр для молодых инвалидов с нарушением зрения и слуха. Он был открыт в октябре 2024 г.

«Центр рассчитан на 110 мест. Ожидаем, что уже в декабре сюда заедут бойцы для прохождения реабилитации. Заезд будет рассчитан на 3 месяца, но при необходимости может быть продлен», — рассказал Брынцалов.

Он добавил, что реабилитации участников СВО в Подмосковье уделяется большое внимание. Бойцы также могут пройти реабилитацию в центре «Ясенки», а также на базе «Протэкс-центра» в Коломне.

«Важно, чтобы Героям, которые получили ранения, в тылу была оказана вся необходимая помощь. Огромное значение имеет качественная реабилитация бойцов с серьезными травмами. От этого зависит, как скоро они смогут социализироваться и вернуться к полноценной жизни», — подчеркнул председатель Мособлдумы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в реабилитационном центре «Ясенки» по запросу врачей появится бассейн.

«У нас на территории Подмосковья действует ряд госпиталей, где восстанавливаются ребята (с СВО — ред.), и наша задача — оснастить реабилитационные комплексы всем необходимым», — сказал Воробьев.