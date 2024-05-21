Участники СВО Балашихи освобождены от уплаты налога на земельные участки. Такое решение было принято на очередном заседании Совета депутатов. Оно прошло в администрации округа под руководством председателя Совета Геннадия Попова, сообщила пресс-служба администрации окрга.

«Мы приняли сегодня решение и освобождаем от налога на земельные участки, ИЖС, дачные участки — участников СВО. Они полностью будут освобождены от уплаты налога на землю. Мы понимаем, что это выпадающие наши доходы, но это наши воины, которые защищают нас», — сказал Геннадий Попов.

Всего на повестке было 17 вопросов. Депутаты рассмотрели поддержку малого и среднего бизнеса, внесли изменения в положение о земельном контроле в Балашихе и в Устав округа.

«Мы, как правило, 2 раза в год вносим изменения в наш Устав, потому что законодательство не стоит на месте, происходят изменения в федеральном законодательстве. И мы приводим наш Устав в соответствие с действующим законодательством. Сегодня примем изменения. После регистрации в Минюсте и его обнародования он вступит в законную силу», — сказал Геннадий Попов.

Следующее заседание Совета депутатов запланировано на 20 июня.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.