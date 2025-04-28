Участники субботника в Шатура высадили деревья и привели в порядок улицы и парки

В Шатуре на уборку парка им. Гагарина вышли трудовые коллективы. Они привели в порядок территорию со стороны улицы Московской. Здесь же волонтеры помогали посетителям парка принять участие во Всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства по проекту «Формирования комфортной городской среды».

На проспекте Маршала Борзова высадили клены. К акции «Сад памяти» присоединились глава округа, сотрудники администрации, общественники, депутаты.

«Пройдёт всего пара лет, мы успеем забыть, что сегодня было ветрено и холодно, а улицы наших городов будут радовать глаз невероятной красоты деревьями, особенно осенью, когда мир больше всего нуждается в красках», — прокомментировал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

В Рошале накануне Дня Победы также навели порядок на улицах, во дворах и общественных пространствах. Основными площадками общеобластного субботника стали улицы Косякова и Октябрьской Революции. Вооружившись красками и кисточками, жители присоединились к трудовым коллективам и совместными усилиями покрасили бордюры центральных дорог и высадили клены.

В этом году в округе были определены 26 точек для наведения порядка. Например, в поселке Радовицкий жители дружно вышли на уборку и благоустройство родного поселка. Особое внимание уделили парку, где покрасили опоры освещения и скамейки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.