Участники субботника в Подмосковье смогут проголосовать за объекты благоустройства

Московская область присоединится к Всероссийскому субботнику, который пройдет 26 апреля по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

В парках будут организованы центральные точки. У жителей будет возможность не только навести порядок в своих округах, но также принять участие в общероссийском голосовании за объекты благоустройства.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства — это хороший инструмент для того, чтобы понять, какие территории по мнению жителей больше всего нуждаются в обустройстве и обновлении. В прошлом году в нем приняло участие более 855 тысяч человек, что на 140 тысяч больше, чем в предыдущие годы. В этом году голосование пройдет в пятый раз. Жители сами могут решить, как именно благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, преобразить центральную площадь или другое общественное пространство», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин».

Участники субботника смогут осуществить уход за деревьями и кустарниками, создать новые клумбы и высадить рассады.

Проведение субботника поддержат волонтеры, которые будут информировать жителей о возможности участия в отборе территорий для благоустройства.

Всероссийское голосование за общественные пространства пройдет в этом году с 21 апреля по 12 июня на федеральной платформе za.gorodsreda.ru.

Голосование за объекты благоустройства проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.