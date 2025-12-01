Участники спецоперации из Ленинского округа посетили с экскурсией завод «Гипсобетон»

В рамках проекта «Промышленный туризм» участники специальной военной операции из Ленинского округа посетили завод «Гипсобетон» — одно из ведущих предприятий по производству гипсовых материалов. Мероприятие направлено на знакомство военнослужащих с потенциальными рабочими местами и условиями труда. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Как социально ориентированное предприятие, мы понимаем, что ребята, возвращающиеся со специальной военной операции, нуждаются в заботе и внимании. Наш завод готов оказать содействие и выполнить взятые на себя обязательства. Мы не только сохраняем рабочие места за мобилизованными сотрудниками, но и готовы предоставить трудоустройство другим участникам СВО после их возвращения», — рассказала директор по управлению персоналом завода «Гипсобетон» Галия Бударина.

Участникам экскурсии показали основные производственные цеха, включая цеха варки гипса и производства сухих строительных смесей, а также продемонстрировали работу роботизированного оборудования, облегчающего труд рабочих.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.