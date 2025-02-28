Участники программы лояльности КОРОНА получат подарки по всей стране

В этот период пользователи смогут обменять накопленные баллы на сертификаты для себя или своих близких. Подарки включают в себя развлечения, гастрономические сюрпризы, уходовые процедуры и другие приятные возможности. Участвовать в акции могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара и других городов, где расположены кинотеатры «КАРО», сообщила пресс-служба компании.

Специально к 8 марта москвички смогут выбрать подарки для себя или подруг: сертификаты на маникюр, уход за волосами или расслабляющий массаж. Для тех, кто готовится к весенним активностям, доступны сертификаты в премиальные фитнес-клубы. Любители сладкого оценят торты ручной работы, а романтичные натуры смогут подарить себе или близким круиз на яхте по Москве-реке.

Жители Краснодара также смогут порадовать своих близких. В их распоряжении сертификаты в ювелирные магазины, подарочные наборы с косметикой и возможность посетить один из самых атмосферных ресторанов города. В Санкт-Петербурге участники акции смогут не только расслабиться в массажных салонах, но и посетить уникальный музей, созданный с использованием искусственного интеллекта. А в Новосибирске любители кино смогут устроить праздничный ужин в ресторане с южной кухней.

Кроме того, независимо от города проживания, участники программы лояльности смогут выбрать подарки из широкого ассортимента: сертификаты в интернет-магазины мужской одежды, стильных аксессуаров или уходовой косметики.

Ольга Проскурякова, вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами «КАРО», отметила: «Мы понимаем, как сложно бывает выбрать подарки для близких в праздничные дни. Поэтому в этом году мы подготовили подборку необычных сюрпризов, которые можно подарить как своим любимым, так и оставить себе. Наша акция охватывает не только Москву, но и другие города, где есть кинотеатры „КАРО“. Мы хотим, чтобы наши гости получили максимум удовольствия и приятных впечатлений в праздничный период».

Чтобы присоединиться к программе лояльности КАРОНА и получить доступ к эксклюзивным предложениям, достаточно зарегистрироваться на сайте https://karona.karofilm.ru/.