Участники программы лояльности КОРОНА получат подарки по всей стране

Общество

Участники программы лояльности КАРОНА получили возможность дарить друг другу уникальные подарки от партнеров сети, которые помогут создать весеннее настроение. Акция продлится с 20 февраля по 19 марта, сообщила пресс-служба компании.

В этот период пользователи смогут обменять накопленные баллы на сертификаты для себя или своих близких. Подарки включают в себя развлечения, гастрономические сюрпризы, уходовые процедуры и другие приятные возможности. Участвовать в акции могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара и других городов, где расположены кинотеатры «КАРО», сообщила пресс-служба компании.

Специально к 8 марта москвички смогут выбрать подарки для себя или подруг: сертификаты на маникюр, уход за волосами или расслабляющий массаж. Для тех, кто готовится к весенним активностям, доступны сертификаты в премиальные фитнес-клубы. Любители сладкого оценят торты ручной работы, а романтичные натуры смогут подарить себе или близким круиз на яхте по Москве-реке.

Жители Краснодара также смогут порадовать своих близких. В их распоряжении сертификаты в ювелирные магазины, подарочные наборы с косметикой и возможность посетить один из самых атмосферных ресторанов города. В Санкт-Петербурге участники акции смогут не только расслабиться в массажных салонах, но и посетить уникальный музей, созданный с использованием искусственного интеллекта. А в Новосибирске любители кино смогут устроить праздничный ужин в ресторане с южной кухней.

Кроме того, независимо от города проживания, участники программы лояльности смогут выбрать подарки из широкого ассортимента: сертификаты в интернет-магазины мужской одежды, стильных аксессуаров или уходовой косметики.

Ольга Проскурякова, вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами «КАРО», отметила: «Мы понимаем, как сложно бывает выбрать подарки для близких в праздничные дни. Поэтому в этом году мы подготовили подборку необычных сюрпризов, которые можно подарить как своим любимым, так и оставить себе. Наша акция охватывает не только Москву, но и другие города, где есть кинотеатры „КАРО“. Мы хотим, чтобы наши гости получили максимум удовольствия и приятных впечатлений в праздничный период».

Чтобы присоединиться к программе лояльности КАРОНА и получить доступ к эксклюзивным предложениям, достаточно зарегистрироваться на сайте https://karona.karofilm.ru/.