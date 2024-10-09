Долголеты Красногорска с пользой для здоровья занимаются скандинавской ходьбой

Жители городского округа Красногорск, участвующие в губернаторской программе «Активное долголетие», с удовольствием посещают занятия по скандинавской ходьбе, которые ведет инструктор Лариса Веселова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Этот вид полезной для здоровья физической активности, заниматься которой первыми начали жители скандинавских стран, обрел популярность в разных государствах, не стала исключением и Россия.

Скандинавская ходьба благоприятно влияет на здоровье человека: улучшает работу сердца и кровеносной системы; положительно сказывается на самочувствии; эффективно и мягко снижает вес; способствует снижению уровня плохого холестерина; тренирует плечевой пояс; формирует и поддерживает правильную осанку; увеличивает количество эндорфинов в крови.

Красногорцы серебряного возраста могут присоединиться к тем, кто уже занимается скандинавской ходьбой вместе с Ларисой Веселовой. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8(495)500-59-90.

В рамках проекта «Активное долголетие», который реализуется в Подмосковье в течение пяти лет, представители старшего поколения могут выбрать спортивные и творческие направления, образовательные программы. Пополнить ряды долголетов могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.