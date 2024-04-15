Участники программы «Активное долголетие» побывали в Рузском округе

Участники программы «Активное долголетие» из Волоколамского городского округа совершили увлекательную экскурсионную поездку в Рузский округ, где посетили частный музей, основанный Сергеем Докучаевым, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

В музее экскурсантам были представлены удивительные находки, принадлежащие различным историческим эпохам, рассказывающие об истории края.

Особое внимание участников экскурсии привлекла экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. В этой части музея собраны подлинные предметы, найденные на местах сражений за Скирмановские высоты. Среди экспонатов можно увидеть как советское, так и немецкое оружие, военную форму, карты, схемы и многое другое.

После посещения музея долголеты направились в скит Даниловского монастыря, расположенного в деревне Нововолково. Этот скит был основан в честь известной иконы Божьей Матери «Всецарица». Участники экскурсии узнали, что знаменитая икона была написана в Ватопедском монастыре на Святой горе Афон специально для православных христиан России.

Финальной точкой маршрута для пенсионеров из Волоколамска стало посещение Рузского краеведческого музея. Благодаря своим выставкам музей погружает гостей в увлекательный мир прошлого, рассказывает об истории и культуре местности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.