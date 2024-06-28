Участники программы «Активное долголетие» побывали в музее Подольска

Участники программы «Активное долголетие» совершили увлекательную поездку в музей исторических традиций поколений Подольска. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гости ознакомились с экспозицией, посвященной подвигу Подольских курсантов, сводный отряд которых оборонял подступы к Москве в октябре 1941 года на Ильинских рубежах в Калужской области.

Представлены документы и письма подольских курсантов, а также находки поисковых отрядов в местах сражений времен Великой Отечественной войны — смертные медальоны, котелки и личные вещи бойцов, гильзы и осколки снарядов времён Великой Отечественной войны.

В зале «Археология» Дома горожан Морозовых гости осмотрели подлинные экспонаты, которые были обнаружены во время раскопок на территории Музея «Подолье» в 90-е годы прошлого века. С интересом подольчане слушали историю о «Кладе бронзовых украшений», который был найден на территории деревни Щербинское в Домодедово в 1969 году. В его составе — шейные гривны, спиральные браслеты, бусины, витые пронизи, ажурная булавка и многое другое. Отдельно экскурсоводы обратили внимание гостей на «грузики дьякова типа», относящиеся к племенам Дьяковской культуры, которые жили в VI веке до нашей эры на территории современной Москвы.

В зале «История села Подол и города Подольска» участников «Активного долголетия» ознакомили с бытом ямского стана и почтовой станции Серпуховского тракта на реке Пахре XIII–XVIII веков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.