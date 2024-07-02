Участники проекта «Поезд памяти» посетили парк «Патриот» в Подмосковье

С 20 июня на территории России и республики Беларусь проходит патриотический проект «Поезд памяти». 1 июля поезд прибыл на платформу центрального парка ВС РФ «Патриот» в городе Кубинка Одинцовского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В проекте принимают участие более 200 школьников из России, Белоруссии и других стран СНГ. Среди пассажиров — два активиста из Московской области: Владислав Бахтин из Жуковского и Филипп Жуков из Ступина.

Участники проекта уже посетили Брестскую крепость, музей «Сталинградская битва», Могилу Неизвестного Солдата в Москве и многие другие знаковые места. В парке «Патриот» ребят встретили торжественной церемонией с оркестром. Среди почетных гостей мероприятия — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совета Федерации Константин Косачев и министр образования Московской области Артем Охрименко.

В программе у школьников — посещение музея «Дорога Памяти» и Партизанской деревни. Завершится образовательная программа песнями под гитару у костра.

Московская область стала десятой точкой на пути «Поезда памяти». Регион принимает участников проекта уже третий год подряд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.