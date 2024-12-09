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Участники проекта отправляются в Красногорск для масштабного творческого обмена

12 декабря во дворце культуры «Подмосковье», при поддержке министерства информации и молодежной политики Московской области, состоится знаковое событие для участников проекта «Непокоренный Курск». Гостей Подмосковья ждет насыщенная программа, передает пресс-служба мероприятия.

Запланирован профессиональный мастер-класс от театра «Новый город», который обещает стать источником вдохновения и новых идей для всех участников.

Особенным событием встречи станет общение с известной актрисой театра и кино Мариной Майко. Участники получат уникальную возможность перенять опыт от профессионалов, чье творчество вдохновило тысячи зрителей по всей стране.

Кроме того, гости из Курска встретятся с волонтерами Подмосковья, что позволит укрепить связи между регионами и обменяться ценным опытом в сфере добровольчества.

Завершением насыщенного дня станет посещение премии «Золотой граммофон», организованной партнером проекта — Русской медиагруппой. Церемония ежегодно собирает под одной крышей ярких представителей российской музыкальной сцены. Участники встречи получат шанс увидеть любимых артистов и стать частью одного из важнейших событий в мире отечественной музыки.

«Мы уверены, что это событие станет важной частью в истории проекта и поможет привлечь внимание к уникальным историям, которые формируют нашу культуру и идентичность», — говорит Михаил Иванов, креативный продюсер АНО «ЦКИ „Новый город“.

Проект «Непокоренный Курск» продолжает объединять людей через искусство, вдохновляя на новые свершения и укрепляя культурные связи между регионами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.