Долголеты из Ленинского округа посетили храм Вооруженных сил РФ

«Эта экскурсия оказалась для нас не только познавательной, но и очень важной и духовной. Мы убедились в том, что вера и духовность играют огромную роль в жизни каждого человека, особенно в служении Родине. Это был по-настоящему незабываемый день, который запомнится нам на долгие годы», — поделилась одна из участниц экскурсии.

Она также добавила, что после экскурсии никто не расходился — все участники решили собраться вместе, чтобы обсудить впечатления.

Всего в экскурсии приняли участие 40 человек, самому возрастному участнику — 89 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.