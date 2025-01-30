Участники проекта «Активное долголетие» из Власихи и Чехова посетили Рузу

Жители Власихи посетили музей-клуб «Скирмановские высоты» в поселке Брикет и скит «Всецарица», а гости из Ленинского городского округа побывали в Знаменской церкви деревни Комлево и на подворье Новоспасского монастыря в селе Сумароково. Для обеих групп прошла экскурсия по Рузскому краеведческому музею.

Программа поддержки активного образа жизни для пожилых людей «Активное долголетие» реализуется министерством культуры и туризма Московской области. Благодаря ей жители Подмосковья пенсионного возраста могут путешествовать по региону бесплатно.

В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.